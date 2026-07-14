La France a concédé le plus de penaltys dans l’histoire de la Coupe du monde

La France a concédé le plus de penaltys dans l’histoire de la Coupe du monde

16 penaltys, 16 mauvais souvenirs. En concédant un penalty face à l’Espagne lors de la demi-finale de Coupe du monde à Dallas, les Bleus ont tristement écrit l’histoire. En effet, l’équipe de France est devenue l’équipe qui a concédé le plus de penaltys dans l’histoire de la Coupe du monde, 16 au total.

La France toujours derrière

Conclu par Mikel Oyarzabal, ce penalty permet pour l’instant à l’Espagne de se qualifier en finale de ce Mondial. Deuxième coup dur de cette première mi-temps : William Saliba est sorti sur blessure après une demi-heure de jeu.…

MBC pour SOFOOT.com