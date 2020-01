«La France a abandonné» Carlos Ghosn, estime Marine Le Pen

Un défenseur de plus pour Carlos Ghosn. La veille de sa conférence de presse très médiatique, l'ancien dirigeant, qui a fuit le Japon fin décembre, avait déjà pu compter sur un soutien un peu surprenant, celui de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise estimant que les droits de l'ancien patron de l'alliance Renault Nissan n'avaient pas été respectés par la justice japonaise. Ce jeudi matin, c'est au tour de Marine Le Pen de voler au secours de celui qui accusé de malversations financières. « Je m'étonne d'une chose, c'est que face à des conditions de détention et peut-être des droits de la défense, qui ne sont pas aussi corrects qu'en France, qu'a fait la France ? Qu'a fait l'aide consulaire qui normalement doit être apportée à tout Français? », a ainsi demandé sur RTL la présidente du Rassemblement national. LIRE AUSSI > Carlos Ghosn : les cinq phrases à retenir de sa conférence de presseFaisant écho aux critiques de l'ex-PDG de Renault-Nissan contre le peu de soutien qu'il a senti de la part de l'Etat français, la dirigeante d'extrême droite a aussi estimé : « Le gouvernement n'a strictement rien fait pour pouvoir prendre attache avec le Japon pour [...] le respect des droits de la défense de M. Ghosn qui est un Français. Je crois que la France l'a abandonné ». « Je n'ai aucune admiration pour lui »Peut-être consciente que sa sortie a de quoi surprendre, Marine Le Pen a ensuite pris le soin de préciser que Carlos Ghosn « a très certainement eu des comportements répréhensibles, peut-être même pénalement et moralement répréhensibles. Je n'ai aucune admiration pour lui ». La patronne du RN s'interroge ensuite sur les conditions de la fuite rocambolesque du Japon le 20 décembre dernier : « Il a choisi de fuir au Liban. Pourquoi n'a-t-il pas choisi de rejoindre la France puisqu'il est citoyen français, où il aurait pu être jugé, où il aurait pu démontrer son innocence ...