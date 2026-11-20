Zone euro : décision de la BCE sur les taux d'intérêt à Francfort
BRUXELLES, 20 novembre (Reuters) - La Française Laurence Boone et l'Allemand Markus Brunnermeier ont été proposés pour entrer au directoire de la Banque centrale européenne (BCE), en vue de remplacer l'Irlandais Philip Lane, actuel chef économiste de la BCE, et l'Allemande Isabel Schnabel, la directrice des opérations des marchés financiers.
Dans un communiqué publié vendredi, l'Eurogroupe précise que le Conseil européen va poursuivre la procédure et se prononcer, a priori la semaine prochaine, sur les candidats retenus.
Ces deux candidatures entrent dans le cadre du renouvellement de la moitié des six sièges que compte le directoire de la BCE, le dernier poste à pourvoir étant la présidence elle-même après l'annonce fin octobre par Christine Lagarde qu'elle quitterait ses fonctions le 7 février prochain.
Ce renouvellement intervient dans un contexte de risques inflationnistes - la hausse des prix s'est accélérée à 4,0% sur un an en octobre - et de resserrement des conditions de crédit dans la zone euro.
L'Espagnol Pablo Hernández de Cos, ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, tient la corde pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la BCE, l'Allemagne lui ayant apporté mardi son soutien.
Laurence Boone, 57 ans, pourrait succéder à Isabel Schnabel à la tête des opérations des marchés financiers de la BCE. Cette dernière quittera ses fonctions le 3 janvier 2027 pour rejoindre le Fonds monétaire international (FMI).
Ancienne conseillère de François Hollande à l'Elysée entre 2014 et 2016, Laurence Boone a ensuite occupé les postes de chef économiste de l'OCDE et de secrétaire d'Etat chargée de l'Europe dans le gouvernement d'Elisabeth Borne entre 2022 et 2024.
Markus Brunnermeier, également 57 ans et actuellement professeur d'économie à l'université américaine de Princeton, est considéré comme le successeur probable de Philip Lane, qui quittera de son côté ses fonctions en mai 2027.
Dans son communiqué, l'Eurogroupe, qui rassemble les 21 pays de la zone euro, rappelle que la décision du Conseil européen nécessite une majorité qualifiée, soit 72% des membres de la zone euro (ce qui correspond à au moins 16 pays sur 21), représentant au moins 65% de sa population.
La BCE et le Parlement européen seront consultés avant toute décision finale du Conseil européen.
(Sudip Kar-Gupta, version française Benoit Van Overstraeten)
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