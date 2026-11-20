La Française Laurence Boone proposée au directoire de la BCE

Zone euro : décision de la BCE sur les taux d'intérêt à Francfort

BRUXELLES, 20 novembre (Reuters) - La Française Laurence Boone et ‌l'Allemand Markus Brunnermeier ont été proposés pour entrer au directoire de la Banque centrale européenne (BCE), ​en vue de remplacer l'Irlandais Philip Lane, actuel chef économiste de la BCE, et l'Allemande Isabel Schnabel, la directrice des opérations des marchés financiers.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Eurogroupe précise ​que le Conseil européen va poursuivre la procédure et se prononcer, a priori la semaine prochaine, sur les candidats ​retenus.

Ces deux candidatures entrent dans le cadre du ⁠renouvellement de la moitié des six sièges que compte le directoire de la ‌BCE, le dernier poste à pourvoir étant la présidence elle-même après l'annonce fin octobre par Christine Lagarde qu'elle quitterait ses fonctions le 7 février ​prochain.

Ce renouvellement intervient dans un ‌contexte de risques inflationnistes - la hausse des prix s'est accélérée à ⁠4,0% sur un an en octobre - et de resserrement des conditions de crédit dans la zone euro.

L'Espagnol Pablo Hernández de Cos, ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, tient la corde ⁠pour succéder à ‌Christine Lagarde à la présidence de la BCE, l'Allemagne lui ayant apporté ⁠mardi son soutien.

Laurence Boone, 57 ans, pourrait succéder à Isabel Schnabel à la tête ‌des opérations des marchés financiers de la BCE. Cette dernière quittera ses fonctions ⁠le 3 janvier 2027 pour rejoindre le Fonds monétaire international (FMI).

Ancienne conseillère ⁠de François Hollande à ‌l'Elysée entre 2014 et 2016, Laurence Boone a ensuite occupé les postes de chef économiste ​de l'OCDE et de secrétaire d'Etat chargée ‌de l'Europe dans le gouvernement d'Elisabeth Borne entre 2022 et 2024.

Markus Brunnermeier, également 57 ans et actuellement professeur ​d'économie à l'université américaine de Princeton, est considéré comme le successeur probable de Philip Lane, qui quittera de son côté ses fonctions en mai 2027.

Dans son communiqué, l'Eurogroupe, ⁠qui rassemble les 21 pays de la zone euro, rappelle que la décision du Conseil européen nécessite une majorité qualifiée, soit 72% des membres de la zone euro (ce qui correspond à au moins 16 pays sur 21), représentant au moins 65% de sa population.

La BCE et le Parlement européen seront consultés avant toute décision finale du Conseil européen.

(Sudip Kar-Gupta, ​version française Benoit Van Overstraeten)