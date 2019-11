La Formule 1 veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030

Souvent vilipendée pour son impact environnemental, la Formule 1 cherche à verdir son image. Avant le Grand Prix du Brésil, dimanche, Liberty Media et la FIA ont annoncé, mardi, leur objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Cet objectif passe par une série de mesures pour réduire l'impact des courses sur l'environnement et compenser les rejets de gaz à effet de serre. Selon Formula One Group, qui organise les Grand prix, une saison de F1 produit actuellement près de 256 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de l'empreinte carbone de 25 000 ménages. Dans le détail, les émissions de CO2 des bolides pendant les 20 Grands prix ne représentent que 0,7 % des émissions. La plus grande partie des émissions provient de la logistique, de l'hébergement des équipes (28 % des émissions), des usines des écuries (19 % des émissions) et de la diffusion des épreuves à la télévision (7 % des émissions)... À cela s'ajoute le déplacement des spectateurs.Rouler au biocarburantPour améliorer ce bilan, les organisateurs préconisent que les écuries alimentent les moteurs avec du biocarburant dès 2021. Quant aux usines, elles devront être alimentées par des énergies renouvelables. Les organisateurs devraient aussi optimiser le calendrier des courses pour limiter les déplacements. Enfin, les plastiques à usage unique seront interdits dans l'enceinte des Grands prix. En cas de déficit dans le bilan carbone, des arbres seront plantés.Cette démarche n'est pas purement philanthropique. Le directeur général de Formula One Group, Chase Carey, a reconnu que l'objectif était surtout d'attirer de nouveaux sponsors, alors que les entreprises s'affichent toujours plus soucieuses de l'environnement dans leur communication.Plusieurs anciens pilotes ont dénoncé l'hypocrisie de cette annonce. « Si tu es vraiment vert, tu ne fais pas de Formule 1 déjà, tu ne vends pas des marques d'eau minérale avec des ...