La Formule 1 a trouvé son barnum américain

Portée par un record d'audiences pour la dernière saison de sa série Drive to Survive sur la Formule 1, le géant du streaming Netflix va rempiler pour une cinquième et une sixième saison, ont annoncé jeudi la plateforme vidéo et le promoteur du championnat du monde, Formula One.

« La série a gagné en popularité au fil du temps, la saison 4 (sortie en mars, NDLR), a atteint la plus large audience à ce jour, entrant dans le Top 10 hebdomadaire dans 56 pays », ont expliqué les deux organismes dans un communiqué conjoint. Une annonce opportune à la veille de l'ouverture des hostilités ce week-end de l'autre côté de l'Atlantique, à Miami pour une formule qui a toujours peiné à s'implanter aux États-Unis.

Mais avec le nouveau propriétaire américain de la Formule 1, Liberty Media, les choses ont déjà changé. La série Drive to Survive de Netflix a permis à une discipline volontiers ésotérique de briser les barrières et d'atteindre le grand public et les jeunes générations. Avec des audiences records et de nouvelles courses américaines au calendrier, dont le premier Grand Prix de Miami ce week-end, la Formule 1 n'a jamais été aussi populaire aux États-Unis.

Dans un pays où le sport mécanique est très implanté, avec les disciplines maison IndyCar et Nascar, la Formule 1 a longtemps joué à « je t'aime, moi non plus » avec l'Amérique. Mais ces dernières années, la lune de miel se

