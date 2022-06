La formation suprême de la CEDH saisie d'une nouvelle requête sur le changement climatique

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a confié à sa formation suprême, la Grande chambre, une requête déposée contre 33 Etats membres à qui est reprochée l'émission de gaz à effet de serre participant au réchauffement climatique, a annoncé la CEDH jeudi dans un communiqué.

La CEDH, qui siège à Strasbourg, confie généralement à sa Grande chambre, composée de 17 juges de la Cour dont son président, les affaires qu'elle considère comme les plus importantes.

Dans ce dossier sans précédent, une requête avait été déposée le 7 septembre 2020 par six jeunes Portugais, âgés aujourd'hui de 10 à 23 ans, qui accusent 33 Etats européens de faillir à leurs engagements sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Soutenus par l'ONG britannique Global Legal Action Network (GLAN), ils font valoir que les incendies de forêt à répétition que connaît leur pays depuis plusieurs années, ainsi que les pics de chaleur, sont le résultat direct du réchauffement climatique et ont un impact sur leur santé et leurs conditions de vie.

"Les requérants affirment également éprouver de l'anxiété face à ces catastrophes naturelles et à la perspective de vivre dans un climat de plus en plus chaud pendant toute leur vie, ce qui les impacterait eux, et les familles qu'ils pourraient fonder à l'avenir", rappelle encore la CEDH.

Ils arguent aussi "que le réchauffement climatique touche plus particulièrement leur génération et que, compte tenu de leur âge, les conséquences sur leurs droits sont plus prononcées que dans ceux des générations précédentes".

Les pays visés sont les 27 Etats membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent la Suisse, la Russie, la Turquie, l'Ukraine, la Norvège et le Royaume-Uni.

Le 7 juin, la CEDH avait déjà annoncé que sa Grande chambre se saisissait d'une autre affaire sur le même sujet, une requête déposée contre la France par l'ancien maire écologiste français de Grande-Synthe (Nord) Damien Carême, qui lui reproche une action insuffisante contre le réchauffement climatique.