La Force de l'ONU au Liban veut une enquête "immédiate" sur l'incendie d'un de ses véhicules près de Beyrouth

Les restes calcinés d'un véhicule de la Force de l'ONU au Liban (Finul), incendié par des manifestants, sur la route menant à l'aéroport international de Beyrouth, le 14 février 2025 ( AFP / IBRAHIM AMRO )

La Force de l'ONU au Liban (Finul) a exigé vendredi une enquête "immédiate" après qu'un officier a été blessé dans l'incendie d'un véhicule sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah près de Beyrouth, une attaque condamnée "fermement" par les autorités libanaises.

L'agression intervient alors que des dizaines de partisans du Hezbollah ont bloqué vendredi, pour le deuxième soir de suite, la route menant à l'aéroport international de Beyrouth, dans la banlieue sud de la capitale, un bastion du mouvement pro-iranien.

Jeudi soir, ces partisans disaient protester contre une décision d'interdire l'atterrissage de deux avions iraniens, selon l'agence officielle ANI et un responsable de l'aéroport.

"Ce soir (vendredi), un convoi de la Finul transportant des soldats de la paix vers l’aéroport de Beyrouth a été violemment attaqué, et un véhicule a été incendié. Le commandant adjoint sortant de la Force de la Finul, qui rentrait chez lui après la fin de sa mission, a été blessé", a indiqué la Finul dans un communiqué.

Un journaliste de l'AFP a vu un véhicule calciné portant le sigle de l'ONU sur la route de l'aéroport, autour duquel l'armée s'est déployée avant de rouvrir la route.

"Nous exigeons une enquête complète et immédiate de la part des autorités libanaises et que tous les responsables soient traduits en justice", a ajouté la Finul, déployée dans le sud du pays depuis 1978 pour faire tampon avec Israël. Elle a dénoncé une "violation flagrante du droit international" qui peut être assimilée à un "crime de guerre".

"Nous sommes choqués par cette attaque scandaleuse contre des soldats de la paix qui œuvrent à restaurer la sécurité et la stabilité dans le sud du Liban en cette période difficile", a ajouté la Finul.

La représentante des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a condamné une "attaque inacceptable qui menace la sécurité du personnel des Nations unies".

De son côté, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a fermement condamné l'attaque et l'armée libanaise a promis d'agir "avec fermeté pour empêcher toute atteinte à la paix civile et interpeller les fauteurs de troubles".

Le commandant en chef de l'armée libanaise par intérim, Hassan Audeh, a contacté le commandant de la Finul et "confirmé que l'armée rejette toute attaque contre la Finul et s'efforcera d'arrêter les citoyens qui ont attaqué ses membres et de les traduire en justice", a indiqué l'armée dans un second communiqué.

- "Atteinte à la paix civile" -

L'identité des personnes ayant mis le feu au véhicule n'est pas encore connue.

Le Hezbollah n'a pas réagi dans l'immédiat mais son allié, le mouvement Amal dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri, a dénoncé une "attaque contre le sud du Liban".

Des pompiers éteignent un véhicule de la Finul, incendié par des manifestants, sur la route menant à l'aéroport de Beyrouth, le 14 février 2025 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )

"Les blocages de routes, où qu'ils aient lieu, constituent une atteinte à la paix civile", a ajouté le mouvement dans un communiqué.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des manifestants, certains cagoulés et portant des drapeaux du Hezbollah, s'en prenant à un homme en tenue militaire et un autre en tenue civile près du véhicule de la Finul incendié.

La chaîne al Manar du Hezbollah, sans directement mentionner l'incendie du véhicule, a accusé: "Des éléments anarchiques et incontrôlés provoquent un chaos aux objectifs douteux sur la route de l’aéroport, incluant des barrages routiers et l’incendie de panneaux publicitaires".

Jeudi soir, un responsable aéroportuaire avait déclaré à l'AFP que les autorités libanaises avaient demandé à l'aéroport d'informer la compagnie nationale iranienne Mahan Air qu'il ne pouvait accueillir deux de ses vols à destination de Beyrouth, sans en préciser les raisons.

Un vol était prévu jeudi et un autre vendredi, a dit le responsable qui a requis l'anonymat. "Les deux vols ont été reportés à la semaine prochaine."

Israël a accusé à plusieurs reprises le Hezbollah d'utiliser le seul aéroport du Liban pour transférer des armes depuis l'Iran.

Le Hezbollah et les responsables libanais ont nié ces accusations.

Des policiers inspectent l'épave d'un véhicule calciné de la Finul, incendié par des manifestants, sur la route menant à l'aéroport de Beyrouth, le 14 février 2025 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )

Une guerre ouverte a opposé le Hezbollah et Israël de septembre à novembre 2024. Le mouvement libanais, qui dominait la vie politique du pays, en est sorti affaibli après que sa direction a été largement décimée par Israël.

Une trêve entrée en vigueur fin novembre a été prolongée jusqu'au 18 février, date à laquelle Israël doit retirer ses troupes du sud du pays pour que l'armée libanaise, censée démanteler l'infrastructure du Hezbollah, se déploie en coordination avec la Finul.