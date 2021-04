La fonte passée des calottes glaciaires liée à une montée de la mer 10 fois plus rapide qu'aujourd'hui

La fonte des calottes glaciaires dans le passé pourrait avoir entraîné une élévation du niveau de la mer 10 fois plus rapide qu'actuellement, selon une étude britannique publiée jeudi, riche en "indices essentiels" sur les effets du réchauffement actuel.

Le niveau de la mer pourrait monter d'un mètre, voire le double selon les estimations, d'ici à la fin du XXIe siècle.

Les chercheurs, dirigés par des scientifiques de l'université de Durham, se sont fondés sur des relevés géologiques de niveaux de la mer passés pour estimer que les niveaux ont augmenté de 3,6 mètres par siècle sur une période de 500 ans à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 14.600 ans.

L'équipe a également constaté que cette élévation du niveau de la mer de 18 mètres pouvait provenir principalement de la fonte des calottes glaciaires dans l'hémisphère nord et non de l'Antarctique comme on le pensait auparavant.

Les scientifiques affirment que leurs travaux pourraient donner des "indices essentiels" sur l'impact que pourrait avoir le changement climatique, qui provoque une montée du niveau de la mer.

"Nous avons constaté que la majeure partie de l'élévation rapide du niveau de la mer était due à la fonte des calottes glaciaires en Amérique du Nord et en Scandinavie, avec une contribution étonnamment faible de l'Antarctique", a expliqué la co-auteure de l'étude, Pippa Whitehouse, du département de géographie de l'Université de Durham.

"La prochaine grande question est de déterminer ce qui a déclenché la fonte des glaces et quel impact l'afflux massif d'eau a eu sur les courants océaniques dans l'Atlantique Nord", a-t-elle ajouté. "Cela nous préoccupe beaucoup aujourd'hui - toute perturbation du Gulf Stream, par exemple en raison de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, aura des conséquences importantes sur le climat britannique", a souligné Mme Whitehouse.

Le phénomène d'élévation du niveau de la mer qui a duré cinq siècles, comparable à la fonte d'une calotte glaciaire deux fois plus grande que le Groenland, a entraîné l'inondation de vastes zones de terres et une perturbation de la circulation océanique, avec des effets d'entraînement sur le climat mondial, ont expliqué les scientifiques.

