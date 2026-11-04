La folle série du PSG en Ligue des champions
Saurez-vous retrouver le dernier adversaire à avoir fait chuter le PSG en Ligue des champions ? Le Sporting CP bien sûr ! C’était fin janvier dernier, soit une éternité. Depuis, Désiré Doué et compagnie ont torpillé Chelsea et Liverpool, fait le show face au Bayern et sont venus à bout d’Arsenal pour glaner une deuxième étoile.
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