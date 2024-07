La folle semaine qui a bouleversé la campagne américaine

L'Amérique a vécu cette semaine au rythme d'un feuilleton insensé, qui rebat, pour l'heure, les cartes du duel entre Joe Biden et Donald Trump.

Jeudi 27 juin, 21H00. Le président américain et son prédécesseur républicain ont rendez-vous sur CNN pour leur premier débat de la campagne. Donald Trump doit rassurer les électeurs sur sa condamnation au pénal et ses récentes diatribes, Joe Biden sur son état de santé.

Le président démocrate de 81 ans s'est retiré durant six jours avec des conseillers pour plancher sur cette confrontation. Mais sur scène, il apparaît confus, mâche ses mots, s'emmêle les pinceaux. Donald Trump enchaîne les mensonges, plein d'aplomb.

Des dizaines de millions d'Américains assistent, médusés, à l'échange entre les deux hommes.

A peine le débat terminé, un torrent de messages de démocrates anonymes et paniqués se répand dans la presse. Ils exhortent le président, qu'ils ont trouvé trop vieux, à se retirer pour éviter un naufrage face aux républicains en novembre.

En meeting en Caroline du Nord, Joe Biden concède dès le lendemain qu'il ne "débat pas aussi bien qu'autrefois". Mais, rassure-t-il, "je peux faire le boulot".

Pas assez pour convaincre les riches donateurs du Parti démocrate, chez qui le doute s'est installé: et si le président n'était pas en mesure de diriger le pays ces quatre prochaines années?

Par le biais de tweets, certains d'entre eux réclament des gages concrets attestant de la vivacité du dirigeant, dont la Maison Blanche ne cesse de faire état.

Retranché à Camp David, la résidence de campagne des présidents américains, le clan Biden serre les rangs, espérant que l'orage passe.

Une première digue cède mardi.

La ténor démocrate Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants et encore très influente au sein de son parti, estime qu'il est "légitime" de s'interroger sur l'état de santé de Joe Biden.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden quittent Marine One pour monter à bord d'Air Force One à l'aéroport Francis S. Gabreski de Westhampton Beach, dans l'Etat de New York, le 29 juin 2024 ( AFP / Mandel NGAN )