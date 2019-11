La folle histoire du « Docteur Jivago », arme de guerre froide

Un documentaire met en avant la détermination et les risques pris par le poète soviétique Boris Pasternak pour faire éditer son livre, malgré la censure du Kremlin.

Fin octobre 1958 se joue un épisode essentiel de la guerre froide sur un terrain inattendu. Le 23 du mois, distinguant une œuvre parue hors des frontières de l'URSS et sans l'aval des autorités soviétiques, l'Académie suédoise proclame le poète Boris Pasternak (1890-1960), auteur du Docteur Jivago (1957), lauréat du prix Nobel de littérature. Le texte, édité par le Milanais Giangiacomo Feltrinelli (1926-1972), puis en France chez Gallimard dès juin 1958, est aussi largement diffusé en russe et au format de poche grâce à la CIA, qui tient à la large circulation d'un livre vu du Kremlin comme « un ragoût de calomnies, baignant dans le mensonge et l'hypocrisie », dont l'auteur est « pire qu'un ennemi : un abcès purulent ».

Saluant le poète comme le parfait continuateur de la tradition du roman russe, les Nobel déchaînent les foudres de l'Union des écrivains soviétiques, qui retire, le 27 octobre, son statut d'écrivain à Pasternak pour « déchéance morale et politique », forçant le lauréat à « refuser » la distinction internationale deux jours plus tard.

Pauvre victoire pour l'appareil soviétique, même si Pasternak, qui échappe de peu à l'expulsion, est privé de moyens de subsistance et meurt peu après, le 30 mai 1960, sans qu'on puisse écarter le fait que son décès n'ait peut-être pas été naturel. Sa victoire posthume - sous Gorbatchev, l'exclusion de l'Union des écrivains est annulée en février 1987 et Le Docteur Jivago enfin publié en URSS l'année suivante - met un terme à la rocambolesque histoire d'un manuscrit dont Pasternak voulut à tout prix assurer la diffusion.

