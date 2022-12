La folle célébration des Argentins

Entre l'arrivée des champions du monde à l'aéroport d'Ezeiza dans la nuit de mardi à mercredi et la célébration du titre dans ses rues, Buenos Aires a vécu une journée absolument démentielle. Malheureusement, la grande fête du football avait été organisée avec les pieds. Récit.

Tour bus

La nouvelle est tombée lundi vers 18h : demain on ne travaille pas. L'Argentine, qui détient déjà le record du monde de jours fériés, peut compter sur ses dirigeants pour offrir un peu de rab. Il faut dire qu'il s'agit de marquer le coup, et de fêter dignement les hommes qui ont offert une troisième étoile à l', 36 ans après la deuxième. Et pour ça, les Argentins savent faire. Sur la plateforme FlightRadar, 28 000 personnes suivent d'ailleurs en direct la croisière du vol AR 1915, qui ramène les champions du monde de Rome à Buenos Aires. 2h20 du matin, l'avion atterrit après avoir survolé l'Obélisque. Des dizaines de milliers de personnes sont là, en pleine nuit, pour accueillir les héros. Sur le tarmac, le groupe la Mosca accueille Lionel Messi, qui sort de l'avion en premier, Coupe du monde en main. Les joueurs montent dans le bus à impériale qui les emmène au siège de l'AFA, sous l'air de, leur hymne officieux. Sur le chemin, alors qu'une foule immense accompagne la, le drame est évité de peu quand Leo Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María et Nicolás Otamendi font du limbo avec un câble à haute tension qu'ils aperçoivent au dernier moment. Leandro Paredes y perd sa casquette, mais ça aurait pu être pire. Au dodo et avec la coupe pour Leo, quelques heures plus tard c'est une journée dantesque qui doit commencer.Au matin du 20 décembre, une foule immense a déjà envahi l'avenue 9 de Julio, l'artère principale de la capitale argentine. Dans les heures qui suivent, les joueurs doivent y défiler. L'itinéraire est confus mais tant pis, ils sont venus des quatre coins de la ville, de la banlieue, et même des provinces avoisinantes pour s'amasser en chantant au pied de l'. Des cinglés pètent la porte d'entrée du monument iconique de la capitale argentine et montent au sommet annonçant la couleur d'une journée bouillante. Le bus, lui, quitte le siège de l'AFA pour entamer sa parade. Dans tous les films, il y a un méchant. Cette fois, celui-ci a un drôle de surnom :Et l'insupportable gardien de but est partout.