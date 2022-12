La folie s'est emparée de Lille après la qualification du Maroc

Samedi, peu après 18h, une marée de tuniques et de drapeaux rouges a déferlé partout en France. Si les Champs-Élysées ont été le principal théâtre des festivités des supporters des Lions de l'Atlas, partout en France la diaspora marocaine s'est réunie pour faire plonger le pays dans une nuit de folie. À Lille, c'est sur la Grand-Place qu'ils se sont réunis, dans une atmosphère grandiose.

Kassim, 11 ans : "On a fait pleurer Ronaldo !"

Lille. Sa Grand-Place du XIVème siècle et son immense sapin de Noël. Au pied de celui-ci s'élevaient hier soir, peu après le coup de sifflet final de Maroc-Portugal (1-0) , des centaines de drapeaux rouge ornés d'une étoile verte, symbole du Maroc. Tel un pied-de-nez à l'histoire, le Maroc vient de devenir le tout premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale du plus grand événement sportif mondial et ce, en éliminant une équipe européenne. Tout un symbole. Dans la grande folie générale, des feux d'artifice de fortune sont tirés, des pétards explosent et la place s'enflamme pour fêter les héros d'un peuple d'expatriés ou de binationaux qui méritent largement un moment de bonheur.En grimpant en haut des escaliers du Théâtre du Nord, on peut apercevoir la foule compacte, jeune et cosmopolite. La famille de Djamel, 42 ans, est au complet. Le papa, une réplique du trophée de la Coupe du Monde à la main et les trois enfants, Nahil, 8 ans, Kassim, 11 ans et Nassim, 13 ans, chacun un maillot rouge de la sélection sur le dos :, déclare Kassim, de manière enthousiaste., enchaîne Nassim, peinant de toute évidence à croire en la portée de l'exploit que son pays vient de réaliser.Dans l'atmosphère assourdissante que le mélange du son des chants et des lumières des engins pyrotechniques provoquent, Mohamed, 28 ans et fumigène consumé à la main, nage en plein bonheur :Cette qualification, au-delà de la portée historique et symbolique qu'elle possède, arrive également à un moment clé pour le football marocain. Depuis la prise de pouvoir à la Présidence de la fédération de Faouzi Lekjaa en 2014, le niveau de jeu de la sélection était en perpétuelle évolution mais