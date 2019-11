La foire AKAA « veut servir de mégaphone aux voix du continent africain »

Pour Victoria Mann, fondatrice de la foire d'art contemporain qui ouvre ses portes le 9 novembre à Paris, le dialogue engagé entre l'Afrique et le monde est visible dans l'art.

Tribune. Comment expliquer le rayonnement autour de l'art contemporain africain en Occident ? En France, la création de la Revue noire en 1991 est l'une des initiatives pionnières permettant la diffusion des artistes du continent. Première revue dédiée, publiée en français et en anglais, elle était distribuée dans le monde entier touchant ainsi une large audience. Cette publication trimestrielle, portée en partie par deux commissaires pionniers du Sénégal et du Cameroun, avait pour mission première d'inscrire l'Afrique dans le paysage de l'art contemporain international.

Longtemps associé aux arts traditionnels, le continent africain a ainsi progressivement commencé à être reconnu pour ses scènes contemporaines. Cette initiative a été l'un des déclencheurs et a sans aucun doute constitué l'un des premiers pas vers la démocratisation et la vulgarisation de l'art contemporain d'Afrique en Europe.

S'en sont suivies de nombreuses manifestations qui ont été des marqueurs forts de l'intérêt grandissant des professionnels et du grand public. L'une d'entre elles, « Africa Remix » sous la direction artistique de Simon Njami, fut en 2005, dans la capitale française, la première exposition à offrir un panorama de quatre-vingt-quatre artistes du continent africain et leurs divers modes d'expressions artistiques. Ces derniers ont été mis à l'honneur au Centre Pompidou pendant quatre mois. Peinture, musique, photographie, dessin, sculpture, assemblage, vidéo, installation et design étaient sous les feux des projecteurs et ont attiré des milliers de visiteurs.

