"La Floride est le pire endroit où se trouver aujourd'hui aux États-Unis"

La Major League Soccer a repris sous une forme assez inédite : un tournoi organisé à Walt Disney World Resort, à côté d'Orlando, en Floride, qui est pourtant l'un des clusters majeurs du COVID-19 aux États-Unis. C'est dans cette ville sortie de l'imaginaire Disney en 1971 que la MLS a choisi de se mettre sous cloche, comme la NBA. Un retour à la compétition parfois chaotique et peut-être sans lendemain. Découvrez la bulle de l'intérieur avec quatre Frenchys expatriés outre-Atlantique.



Le casting

"La Floride est quand même le pire endroit où se trouver aujourd'hui aux États-Unis, avec 15 000 nouveau cas par jour. À New York, on en avait 12 000 au pic. Et là, on parlait de rouvrir Disney au public... C'était juste hallucinant." Maxime Chanot

, défenseur de l'Union de Philadelphie, milieu offensif du FC Cincinnati, défenseur du New York City FC, entraîneur-adjoint du FC Dallas: Pendant le confinement, on avait à disposition des vélos d'appartement, c'était top pour s'entretenir. Après, la reprise a été très stricte. Pendant les deux-trois premières semaines, on avait accès au centre d'entraînement, mais on avait chacun un quart de terrain, avec interdiction de se faire des passes, puis on est repassé en séances collectives. Ici, à Orlando, on est testé tous les deux jours, on a tous des masques, il y a du gel tous les dix mètres... C'est très structuré.: La Ligue a choisi la stratégie de nous mettre dans ce complexe à Orlando, on est en quarantaine et on ne sort que pour manger et pour jouer. On est testé tous les deux jours. Aux États-Unis, je sais que le nombre de contaminations continue d'augmenter, mais comme on est manipulé de partout, on ne sait plus rien.: On a toujours suivi le protocole de la MLS. On a eu énormément de réunions pour protéger l'intégrité des joueurs et on a mis en place un suivi médical avec des tests. Dès la reprise des entraînements individuels, on a eu un ou deux cas, qui ont été directement