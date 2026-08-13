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La Fiorentina, un projet excitant en Serie A
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 21:18
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La Fiorentina, un projet excitant en Serie A

La Fiorentina, un projet excitant en Serie A

Après une saison à flirter avec la Serie B, la Fiorentina a décidé de tout changer ou presque. Giuseppe Commisso à la présidence, Fabio Paratici aux commandes du sportif, Fabio Grosso sur le banc et près de 100 millions d’euros dépensés pour reconstruire l’effectif : pour l’année de son centenaire, la Fio pourrait bien devenir l’une des grosses attractions de Serie A.

Ce vendredi, la Fiorentina va officiellement repartir de zéro. Face à Benevento, en 32 es de finale de Coupe d’Italie, les Florentins vont lancer une saison qui n’a plus grand-chose à voir avec la précédente. Et ce n’est pas plus mal. Il y a encore quelques mois, la Fio ne se demandait pas si elle pouvait retrouver l’Europe, mais simplement si elle allait réussir à rester en Serie A. Elle avait pourtant pris l’habitude de squatter la première partie de tableau ces dernières années, avec notamment deux finales de Ligue Conférence consécutives, toutes les deux perdues en 2023 et 2024. Un autre monde.

La saison dernière, Stefano Pioli saute dès novembre, Daniele Galloppa assure l’intérim et Paolo Vanoli récupère une équipe incapable de gagner le moindre match de championnat. Il faut attendre le 21 décembre et un carton contre l’Udinese (5-1) pour voir enfin la Fiorentina décrocher son premier succès de la saison en Serie A. Vanoli finira tout de même par remettre suffisamment d’ordre dans la maison pour arracher le maintien et terminer à la 15 e place avec 42 points. Comme si le terrain ne suffisait pas, la saison florentine a également été marquée par la disparition de Rocco Commisso le 17 janvier. Dix jours plus tard, son fils Giuseppe B. Commisso lui succède avec la volonté de prolonger l’héritage familial. La famille est donc restée aux commandes. Pour le reste, beaucoup de choses ont bougé.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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