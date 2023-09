information fournie par So Foot • 17/09/2023 à 20:09

La Fiorentina s'impose face à l'Atalanta

Fiorentina 3-2 Atalanta

Buts : Bonaventura (35 e ), Martínez (45 e ) et Kouamé (76 e ) pour les Florentins // Koopmeiners (20 e ), Lookman (53 e ) pour les Bergamasques

Dans un match ouvert et animé, la Fiorentina s’est imposée face à l’Atalanta (3-2) . Un succès permettant aux Florentins de passer devant leur adversaire du soir au classement. Mais c’est bien l’Atalanta qui commence la rencontre tambour battant. Première occasion bergamasque signée Zappacosta qui voit sa tentative repoussée par Terracciano (12 e ). Les hommes de Gasperini dominent et sont logiquement récompensés. Sur un centre millimétré, De Roon trouve Koopmeiners qui ne tergiverse pas et fait trembler les filets florentins (0-1, 20 e ) .…

TP pour SOFOOT.com