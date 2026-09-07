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La Fiorentina n'a déjà plus d'entraîneur
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 00:05
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La Fiorentina n'a déjà plus d'entraîneur

La Fiorentina n'a déjà plus d'entraîneur

La porte. La Fiorentina et Fabio Grosso, c’est déjà terminé . Après trois défaites lors des trois premières journées de Serie A, les dirigeants de la Viola ont décidé de limoger l’ancien entraîneur de Lyon. C’est par le biais d’un communiqué publié ce dimanche soir que son départ a été officialisé.

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