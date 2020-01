Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fio élimine Atalanta Reuters • 15/01/2020 à 17:15









La Fio élimine Atalanta par Samuel Martin (iDalgo) Les 8e de finale de la Coupe d'Italie offrait un choc entre la Fiorentina et l'Atalanta à Florence. Ce sont les Violets qui continuent leur chemin dans la compétition après leur victoire dans les dernières minutes (2-1). Tout commence parfaitement puisque le nouvel arrivé de Wolverhampton Patrick Cutrone ouvre le score pour les locaux (11', 1-0). Ilicic et Gomez apporteront du sang frais à Bergame en seconde période. C'est le Slovaque qui égalise peu après l'heure de jeu (67', 1-1). La fin de match s'annonce alors idéale pour les visiteurs quand Pezzella est expulsé (70'). Mais à 10, les coéquipiers de Franck Ribéry toujours blessé vont s'en sortir. Lirola trompe Gollini après une magnifique passe de Pulsar (84', 2-1) et envoie son équipe en quarts de finale.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.