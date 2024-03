La fintech française Qonto s'adresse maintenant aux experts-comptables grâce à une acquisition

La société de services financiers dédiés aux entreprises Qonto a annoncé jeudi l'acquisition de la société Regate qui va lui permettre de simplifier les échanges entre les TPE-PME et leurs experts-comptables.

Alexandre Prot, l'un des deux fondateurs de Qonto, à Paris, le 20 février 2023. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Qonto propose aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux indépendants un ensemble de services de gestion financière: paiement mais aussi comptabilité ou facturation. L'intégration du produit développé par l'entreprise Régate "permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise comptable", indique la société dans un communiqué.

"Regate a développé des outils financiers sophistiqués et aussi ce canal direct de vente de ses services à des experts-comptables. Grâce à cette acquisition on va boucler la boucle avec non seulement un outil financier qui s'adresse très bien aux TPE-PME au quotidien mais qui facilite aussi la vie de leurs experts-comptables", a déclaré à l'AFP Alexandre Prot, l'un des deux fondateurs de Qonto.

L'équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1.400 employés de Qonto pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d'expertise comptable, qui sera dirigé par les co-fondateurs de Regate Alexis Renard et Laura Pallier.

Avec Qonto, nous avons "une vision du marché assez similaire avec l'objectif de réunir le +banking+ et la gestion financière pour faciliter la vie des TPE-PME et indirectement des experts-comptables, avec une empreinte européenne. Donc ça nous a semblé assez logique d'unir nos forces", a indiqué Laura Pallier à l'AFP.

La start-up revendique plus de 450.000 clients dans quatre pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie).

"Notre objectif est d'être rentable l'année prochaine et nous sommes très confiants (dans la possibilité) d'y arriver (...) Mais on est encore en train de beaucoup se développer, de faire des investissements, on recrute", a assuré M. Prot.

Lancé en juillet 2017, Qonto a intégré en 2022 le club très fermé des licornes, ces jeunes sociétés technologiques valorisées plus d'un milliard de dollars, à la faveur d'une levée de fonds géante de 486 millions d'euros, valorisant l'entreprise 4,4 milliards d'euros.