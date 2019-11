La Finlande qualifiée pour la première fois de son histoire à un Euro

En battant le Liechtenstein ce vendredi à domicile, la Finlande s'est pour la première fois de son histoire qualifiée pour un Euro et va enfin participer à une grande compétition internationale. De quoi célébrer ce petit exploit, après 32 échecs de rang.

Vidéo

Plan de bataille respecté

Les feux d'artifice ne demandaient qu'à s'allumer, les supporters s'étaient préparés à envahir la pelouse et le champagne attendait au frais. Alors, les joueurs ont bien fait les choses. Devant leur public, la Finlande a d'abord rassuré tout le monde en ouvrant le score par Jasse Tuominen de près au bout de vingt minutes. Puis, l'inévitable Teemu Pukki a soulagé les cœurs en offrant deux et trois buts d'avance. Sur penalty à l'heure de jeu, et après avoir été trouvé en profondeur à un quart d'heure du terme. Ça y est, le Liechtenstein est logiquement battu (22 tirs à deux, et 70% de possession en faveur des locaux) et la deuxième place du groupe J est assurée puisque le troisième (la Grèce) compte sept unités de retard à une journée de la fin des éliminatoires.La signification de ce classement ? Lesont composté leur billet pour l'Euro 2020, et sans passer par le contrôle des barrages s'il vous plaît. C'est peut-être normal pour beaucoup, mais pour eux c'est complètement fou. Parce que dans son histoire, la sélection ne s'était jusque-là jamais qualifiée pour une grande compétition internationale. Cela faisait même 32 fois d'affilée que l'équipe se faisait écarter dès les phases qualificatives. Autant dire, donc, que ce vendredi 15 novembre 2019 restera dans les annales.Surtout que ce pari n'était pas gagné d'avance. Tombé dans une poule au niveau plutôt honnête avec l'Italie, la Grèce, la Bosnie-Herzégovine ou encore l'Arménie, la Finlande s'en est admirablement sortie alors Lire la suite de l'article sur SoFoot.com