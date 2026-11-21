La Finlande fait état d'une attaque de drone ukrainien contre un cargo russe en mer Baltique

Image fournie par les gardes-frontières finlandais, publiée le 21 novembre 2026, montrant le cargo Sparta II endommagé dans le golfe de Finlande ( Lehtikuva / Handout )

La Finlande a détecté samedi une attaque de drone ukrainien visant un cargo russe en mer Baltique, qui a pris feu, le Premier ministre Petteri Orpo affirmant que "l'Ukraine a le droit de se défendre contre l'agresseur".

Quelques heures plus tard, un hélicoptère russe a pénétré jusqu'à 4,1 km à l'intérieur du territoire finlandais, selon le ministre de la Défense du pays, qui établit un possible lien entre les deux événements.

"Samedi matin, les forces de défense finlandaises ont détecté une attaque de drone contre un cargo russe à l'ouest de Suursaari, dans l'est du golfe de Finlande, en eaux internationales", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, Petteri Blomvall, officier au sein des garde-frontières de Finlande, a confirmé qu'il s'agissait d'une frappe de drone ukrainien.

Un incendie s'est déclenché à bord du cargo russe baptisé Sparta II et était toujours en cours en fin d'après-midi. "L'équipage du navire a été évacué. Le navire est au mouillage et les opérations de lutte contre le feu se poursuivent", a-t-il indiqué.

Selon le site Opensanctions, le navire, "impliqué dans le transport d'armes, notamment de la Syrie vers la Russie via les détroits du Bosphore et des Dardanelles", est sous le coup de sanctions ukrainiennes et américaines.

Le Sparta II était parti du port de Saint-Pétersbourg vendredi vers 23H00 et devait rejoindre le port de Baltiïsk, dans l'oblast de Kaliningrad, selon les données du site de suivi maritime MarineTraffic.

"Jusqu'à nos portes"

"La guerre s'étend jusqu'à nos portes. Les autorités finlandaises gèrent la situation dans le golfe de Finlande, où un drone a frappé un navire marchand russe. L'Ukraine a le droit de riposter contre l'agresseur", a réagi Petteri Orpo sur X.

Selon les garde-frontières, qui ont été dépêchés dans la foulée sur les lieux, le cargo a dérivé vers les eaux territoriales finlandaises.

"La situation ne présente actuellement aucun danger" pour le reste du trafic maritime, ont-ils précisé.

"Les membres d'équipage ont quitté le bâtiment à bord de canots de sauvetage, avant d'être transférés sur un cargo situé à proximité".

Plusieurs navires de sauvetage finlandais, un navire estonien et un navire russe, sollicité à la demande de la Finlande, ont été mobilisés pour porter assistance au bateau en difficulté. Ils participent notamment aux opérations d'extinction du feu et de refroidissement du navire.

"L'objectif de l'opération de sauvetage est de permettre le remorquage du navire en panne vers la zone de responsabilité russe. Cela permettra également de protéger l'environnement marin", ont écrit les gardes-frontières dans un communiqué publié en soirée.

A la suite de l'incident samedi matin, la Finlande a immédiatement informé l'Alliance atlantique.

Kiev ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.

Quelques heures seulement après l'attaque de drone, un hélicoptère russe a pénétré en territoire finlandais, au large de Loviisa, où mouille actuellement le cargo, selon le ministère de la Défense du pays.

"Cette violation présumée de l'espace aérien pourrait être liée à des opérations de sauvetage ou de surveillance menées à la suite des dommages subis par un navire cargo dans le golfe de Finlande", a déclaré le ministre finlandais de la Défense Antti Häkkänen sur X.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine, la Finlande a abandonné des décennies de non-alignement militaire et a rejoint l'Otan en 2023.

Le golfe de Finlande est un passage maritime essentiel pour la Russie, car il relie Saint-Petersbourg et ses ports de la mer Baltique - bordée de pays membres de l'Otan - au reste du monde.