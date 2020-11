La Finlande efface la France

Dans une rencontre qui comptait pour du beurre, la France a retrouvé le goût de la défaite après an et demi d'invincibilité en s'inclinant contre la Finlande (0-2). Face à une sélection finnoise également remaniée, la bande de Deschamps n'a pas séduit. Et doit maintenant se rendre au Portugal avec quelques doutes dans ses bagages.

France 0-2 Finlande

La Finlande en Forss

Il n'y avait a priori pas grand chose pour transformer cette soirée de confinement férié en moment d'éclate assuré. Et surtout pas un match amical entre la France et la Finlande, une affiche vouée à terminer entre Grey's Anatomy et Des racines et des ailes au tableau des audiences. Reste que Didier Deschamps comptait sur cette rencontre pour du beurre pour poursuivre ses expérimentations. Comme face à l'Ukraine le mois dernier, les Bleus pouvaient s'offrir une partie sympathique avec des buts, du jeu et du spectacle. Mais rien ne s'est passé comme prévu : la Finlande, l'une des victimes préférées des Bleus (huit matchs, huit succès), a décroché une victoire de prestige (0-2) au stade de France. À trois jours de retrouvailles décisives au Portugal, la France perd son invincibilité (12 matchs, la dernière défaite remontait à juin 2019), et rappelle qu'elle ne dispose pas de beaucoup de marge à près de six mois de l'Euro.Un match sur la pelouse du champion du monde n'est jamais un fardeau. Les Finlandais, dans l'attente de pouvoir disputer leur première compétition internationale l'été prochain si tout va bien, se ramènent pourtant en mode colonie de vacances, à l'image des cris de chambrage des joueurs finnois à l'échauffement. Après une minute d'applaudissements plus glauque que chaleureuse, la faute au désormais habituel huis clos, pour rendre hommage au regretté Bruno Martini, cette équipe de France expérimentale prend les choses en main tout en douceur. Si la première alerte est signée Karjalainen, les Bleus tentent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com