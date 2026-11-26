La Finlande annonce l'achat de 160 véhicules de combat au suédois BAE Systems Hägglunds pour 2,8 milliards d'euros

Le ministre finlandais de la Défense Antti Häkkänen lors d'une réunion au ministère de la Défense à Tokyo (Japon), le 26 octobre 2026. ( / Rie KIKUCHI )

La Finlande va acquérir 160 véhicules de combat d'infanterie CV90 auprès de l'entreprise suédoise BAE Systems Hägglunds pour un montant de 2,8 milliards d'euros, a annoncé jeudi le ministère finlandais de la Défense.

Cette étape est la "plus importante du processus de modernisation de l'armée finlandaise, et nous négocions cette acquisition dans le cadre d'une coalition depuis un certain temps déjà", a déclaré le ministre de la Défense, Antti Häkkänen, dans un communiqué.

Il a précisé qu'il s'agissait d'un achat conjoint avec la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède pour un total de 430 véhicules.

Cela "renforcera considérablement les capacités des armées dans le Grand Nord de l'OTAN" et "permettra de réaliser des économies tout en améliorant la sécurité des approvisionnements, dans la mesure où davantage de pays utiliseront le même type d'équipement", a déclaré M. Häkkänen.

La Finlande, qui partage une frontière de 1.340 kilomètres avec la Russie, a rejoint l'OTAN en 2023.

Jussi Ristimäki, un haut responsable du ministère finlandais de la Défense, a indiqué à l'AFP que les contrats seraient signés vendredi à Stockholm.

Chaque pays achètera ses propres véhicules, mais si la situation l'exige, "des véhicules suédois pourront être acheminés en Finlande, et des véhicules norvégiens pourront être déployés, par exemple, en Finlande — et inversement", a précisé M. Ristimäki.