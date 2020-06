Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La finale de la Coupe de France le 24 juillet Reuters • 26/06/2020 à 20:02









La finale de la Coupe de France le 24 juillet par Léo De Garrigues (iDalgo) L'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain s'affronteront en finale de la Coupe de France le vendredi 24 juillet 2020, comme l'a annoncé Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Ce sera la première rencontre officielle disputée en France depuis plus de 4 mois. 5000 personnes pourront assister à la rencontre. Une jauge que Le Graët veut augmenter : "Cinq mille personnes au Stade de France, c'est vrai que c'est un peu court. J'aimerais bien qu'on puisse monter à 30 %, mais je n'en ferai pas une crise si on ne l'obtient pas".

