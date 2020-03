La fin tragique de Robert Levinson, espion américain en Iran

L'otage américain le plus ancien de l'histoire serait décédé. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir la famille de Robert Levinson, un ancien agent du FBI, qui a mystérieusement disparu en Iran en 2007. « Nous avons récemment reçu des informations de responsables américains qui nous ont amenés à conclure que notre merveilleux mari et père est mort en détention iranienne », a-t-elle annoncé dans un communiqué. « Nous ne savons pas quand et comment il est décédé, mais simplement que c'était avant la pandémie de Covid-19. »

D'après le New York Times, les services de renseignements américains auraient mis récemment la main sur de nouveaux éléments probants, dont une communication iranienne, indiquant que Robert Levinson serait décédé au cours des dernières années. Ils n'ont en revanche pas obtenu de preuve physique de son décès. Voilà pourquoi Donald Trump s'est refusé pour l'heure à confirmer la mort de l'Américain. Mais ses propos ne laissent guère de place au doute. « Cela ne sent pas bon, mais je n'accepterai pas sa mort », a-t-il déclaré mercredi soir en conférence de presse. « Ils ne nous ont pas dit qu'il était mort, mais beaucoup de gens pensent que c'est le cas. »

En réaction, l'Iran a refusé de confirmer la mort de Robert Levinson et a ajouté n'avoir « aucune connaissance » de l'endroit où il se trouve. Alireza Miryousefi, le chargé de presse de la mission iranienne à l'ONU, a

