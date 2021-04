La fin du télétravail généralisé sera "concomitant" à la réouverture des terrasses, annonce Élisabeth Borne

Le télétravail "restera dans les mœurs", estime la ministre, mais ses règles devront être déterminées au sein des entreprises, après la crise sanitaire.

Élisabeth Borne à Paris, le 31 mars 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La ministre du Travail a indiqué mardi 27 avril que la fin du télétravail généralisé serait "concomitant" à la réouverture de certaines terrasses de bars et de restaurants, une étape prévu par le gouvernement à partir de la mi-mai.

Le télétravail "restera dans les mœurs, a également estimé Élisabeth Borne. Tout le monde a aussi découvert le télétravail, les entreprises se sont équipées, ont équipé leurs salariés."

"Maintenir les avantages du télétravail"

"C'est quelque chose qui permet d'éviter beaucoup de fatigue , notamment quand les salariés ont des temps de trajet important, par exemple en Île-de-France, a encore expliqué la ministre. Il faudra qu'on puisse maintenir tous les avantage du télétravail, ça peut être un progrès."

"Ce sont des règles qui devront se négocier dans le dialogue, au sein des entreprises, le moment venu", a-t-elle conclut.

Lundi, la ministre avait rencontré les partenaires sociaux pour évoquer une évolution des règles à partir de la mi-mai. "On a eu un premier échange lors duquel on s'est dit qu'il fallait réfléchir à une première étape dans laquelle on ne donnera pas encore la main à l'entreprise pour définir les règles. En tout cas cela doit être progressif. Aujourd'hui c'est au maximum", a-t-elle indiqué.