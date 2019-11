La fin du monde, un clone et des papys drolatiques : trois séries pour la semaine

Chaque mardi, « La Matinale » vous propose une sélection de séries à (re) voir sur petit écran.

La fin du monde se poursuit, Michael Douglas et Alan Arkin excellent dans The Kominsky Method et Paul Rudd doit apprendre à vivre avec son clone : dans notre sélection cette semaine, trois nouvelles (ou nouvelles saisons de) séries, proposées cet automne par la très prolifique plate-forme de visionnage à la demande Netflix.

« The End of the F***ing World » : la fin se prolonge

Une deuxième saison pour The End of the F***ing World, la série créée par Charlie Covell qui nous avait enchantés, il y a deux ans, et qu'on aurait bien vu rester à l'état de minisérie ? Comme souvent dans le cas d'un petit miracle au raffinement fragile et fissurable, la chose paraissait aussi inutile que périlleuse. Certes, la fin de la saison 1 restait « ouverte », avec la mort présumée d'un des deux personnages principaux ; mais sa couleur crépusculaire, sur un bord de mer désolé comme perdu au bout du monde, donnait un caractère métaphysique à ce qui pouvait idéalement tenir lieu de conclusion au road movie qu'animaient deux adolescents pris dans la tourmente criminelle. Mais il a été décidé, au prix de quelques contorsions de scénario, certes habilement ménagées, de donner un prolongement, sous forme de huit nouveaux épisodes, à « La Fin du putain de monde », pour traduire en toutes lettres le titre original de la série, censuré par les usages anglo-saxons pudibonds. Cette saison 2 n'approfondit pas vraiment le portrait psychologique des deux personnages lunaires - ils passent du malaise adolescent à la dépression adulte - mais relance le récit par l'arrivée d'un troisième, lié au crime commis en saison 1. C'est assez pour ne pas regretter cette prolongation, ni nécessaire ni inopportune.

