La fin du masque en extérieur "se fera de manière différenciée sur le territoire", indique Emmanuel Macron

Emmanuel Macron visite le village de Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot, le 2 juin 2021. ( POOL / LIONEL BONAVENTURE )

Sera-t-il possible de se passer d'un masque en extérieur cet été ? Emmanuel Macron a appelé mercredi 2 juin à "ne pas aller trop vite". "La perspective dans laquelle on vit tous, c'est qu'on puisse progressivement l'enlever, et qu'on puisse l'enlever dans les lieux ouverts où il n'y a pas trop de risque. (...) Ca se fera là-aussi de manière différenciée sur le territoire. (...) Au niveau national il faudra encore attendre un peu . Je pense que jusqu'à la fin juin , on va garder au niveau national à peu près la même organisation", a expliqué le président lors de son déplacement dans le village de Saint-Cirq-Lapopie (Lot).

Certains départements ont déjà pris des mesures pour alléger l'obligation du port du masque. Mercredi, la préfecture des Bouches-du-Rhône a ainsi annoncé que le port du masque n'était plus obligatoire sur les plages et les "espaces naturels" (parcs, jardins, plans d'eau, ou massifs forestiers). Cette décision a été prise en raison d'un ralentissement de la circulation de l'épidémie de Covid-19 "depuis plusieurs semaines dans le département des Bouches-du-Rhône avec une diminution des indicateurs épidémiologiques", a souligné la préfecture.

A une semaine de la prochaine étape du déconfinement, Emmanuel Macron s'est montré optimiste pour l'été, tout en appelant les Français à rester "extrêmement prudents et vigilants" car si la circulation du virus baisse en France, elle progresse dans certains départements du Sud-Ouest.