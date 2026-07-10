La fin du cumul des mandats pour Nasser al-Khelaïfi ?

C’est un texte qui fait trembler le foot français, et certains plus que d’autres. Alors que la loi sur le sport professionnel a été examinée à l’Assemblée nationale fin juin, puis validée par un vote des députés, voilà que Nasser al-Khelaïfi va peut-être faire partie des premières victimes , selon L’Équipe .

Un cumul bientôt interdit

Si la multipropriété est menacée, autant que la gouvernance actuelle du foot français remise en question, le président du Paris Saint-Germain pourrait être amené à faire un choix, lui qui dispose de (trop) nombreuses casquettes. Validé définitivement mercredi en Commission mixte paritaire, le texte de loi contient notamment un article, le 8 (à consulter ici, L.333-3-1), qui avait d’abord été remodelé par l’Assemblée avant de retrouver sa forme initiale, qui vise le dirigeant parisien, puisqu’il a pour but de limiter les conflits d’intérêts dans le foot français, notamment au niveau des droits télés .…

JF pour SOFOOT.com