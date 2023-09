La fin de rencontre entre l’Ajax et Feyenoord sera jouée mercredi

Une décision qui devrait faire parler.

La Fédération néerlandaise a décidé de faire jouer la fin du match entre l’Ajax Amsterdam et Feyenoord Rotterdam ce mercredi, à 14 heures et à huis clos à la Johan Cruyff Arena. Le club amstellodamois, en pleine crise, s’est indigné de cette décision de la KNVB et « envisage une action en justice » . Pour rappel, la rencontre avait été interrompue après 37 minutes de jeu à cause de jets de projectile et de fumigène sur la pelouse de la part des supporters locaux (alors que les locaux étaient menés trois buts à zéro), avant d’être définitivement suspendue avant l’heure de jeu.…

ARL pour SOFOOT.com