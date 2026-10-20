La fin d’une très belle série pour Yamal, pareil pour Rodri

Les (in)vincibles. Lamine Yamal et Rodri ne savaient plus trop à quoi ressemblait une défaite dans un match de foot et ils en ont retrouvé la désagréable saveur, ce mardi soir, au Parc des Princes. Le Barça s’est incliné contre le PSG (4-2) et c’est donc une fin de série pour les deux joueurs espagnols, comme indiqué par Statsdufoot.

Yamal restait sur 22 victoires, ce petit coquin

Buteur mais très discret pendant la rencontre, en partie à cause de Lucas Hernandez, Yamal restait même sur 22 victoires d’affilée toutes compétitions confondues avec le Barça et l’Espagne, sa dernière petite frustration remontant à l’entrée en lice de la Roja contre le Cap-Vert. Pour trouver une défaite, il fallait remonter au mois d’avril et au quart de finale aller de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.…

CG pour SOFOOT.com