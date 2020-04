La filière économique du sport s'attend à de lourdes pertes (étude)

Du commerce aux salles de fitness, les entreprises de la filière du sport s'attendent à une perte de chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros au 1er semestre 2020, soit 36% en moins par rapport à 2019, à cause de la crise sanitaire, selon une étude publiée mercredi par l'Union sport et cycle, qui représente le secteur.

Selon l'organisation, qui a mené son étude auprès de 900 entreprises, "98%" d'entre elles prévoient un recul de chiffre d'affaires, de l'ordre de plus de 30% dans les deux tiers des cas. Mais 26% des commerçants d'articles de sport, 34% des industriels et 14% des entreprises de loisirs marchands (salles de fitness, d'escalade) tablent sur un recul supérieur à 50%, sur la période visée.

Au total, la perte de chiffre d'affaires estimée pour l'ensemble du secteur, dans un scenario de fermeture jusqu'au 30 avril, s'élèverait à 3,1 milliards d'euros: 1,3 milliard d'euros pour le commerce, 1,26 milliards d'euros pour les industriels, 470 millions d'euros pour les loisirs marchands et 30 millions pour les entreprises du secteur des équipements sportifs.

"Avec le retour des beaux jours, le printemps est une période essentielle pour la consommation des pratiques sportives et des produits. C'est un coup d'arrêt brutal", a déclaré à l'AFP le délégué général de l'Union sport et cycle, Virgile Caillet.

"Les deux secteurs les plus impactés sont mécaniquement les deux touchés par l'arrêté de fermeture des établissements recevant du public, c'est-à-dire le commerce et les loisirs marchands, qui passent à zéro activité. Ce sont souvent des structures légères, peu de salariés et pas beaucoup de trésorerie, donc on est face à des acteurs qui ne vont pas pouvoir tenir très longtemps", explique-t-il.

Dans ce contexte, les mesures de chômage partiel concerneraient "près de 50.000" salariés du secteur. L'Union sport et cycle revendique 1.400 entreprises adhérentes, qui représentent 80.000 emplois.

L'organisation estime que la crise aura un "impact inévitable pour le mouvement sportif": 60% des entreprises qui soutiennent un club sportif, notamment via le sponsoring, "nous indiquent qu'elles ne seront probablement pas en capacité de maintenir ce soutien à la rentrée, 27% continueront mais déclarent vouloir diminuer leur soutien" et "seules 14% vont continuer normalement".