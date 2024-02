information fournie par So Foot • 19/02/2024 à 13:39

La FIFPRO critique le modèle de la Ligue des champions asiatique

Pour la santé des joueurs et aussi un peu pour l’écologie.

Le syndicat mondial des footballeurs a émis de vives critiques sur le modèle de la Ligue des champions asiatique, le jugeant « non viable » dans un rapport publié ce lundi. Dans ce dernier, l’AFC (Confédération asiatique de football) est accusée de ne pas écouter ses joueurs et ses clubs. Le premier argument avancé par la FIFPRO est la géographie du continent : « L es nombreux déplacements sur un vaste continent, et les matchs en milieu de semaine s’ajoutent à la charge de travail déjà croissante des joueurs, ce qui se répercute sur les performances des clubs. » …

QF pour SOFOOT.com