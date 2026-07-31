La FIFA veut mandater une agence indépendante pour évaluer la faisabilité d'un Mondial à 64

On arrête pas le progrès… ni les conneries. Alors que Gianni Infantino vient de perdre son bras droit, que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC dénoncent voire boycottent le nouveau projet du boss de la FIFA de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, l’institution internationale pense à la prochaine édition, et à quel nouveau format opter . Car il n’y en a jamais assez, voyons si, en poussant les murs, 64 équipes peuvent disputer le Mondial.

Quatre semaines pour évaluer un Mondial à 64

« La FIFA étudie les implications stratégiques d’un éventuel élargissement de la Coupe du monde au-delà de son format actuel , écrit la fédération dans un communiqué, diffusé par le journaliste du Times Martyn Ziegler. À ce titre, elle souhaite mandater une agence indépendante pour déterminer si le passage de 48 à 64 participants, à partir de l’édition 2030, affecterait l’offre du tournoi ainsi que l’écosystème du football , et comment. » …

NB pour SOFOOT.com