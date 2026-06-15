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La FIFA se met enfin à l’espagnol
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 10:55

La FIFA se met enfin à l’espagnol

La FIFA se met enfin à l’espagnol

¿Cuál es la fecha de hoy? Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais depuis le coup d’envoi du Mondial 2026, les joueurs ne sont pas autorisés à répondre aux journalistes en espagnol et doivent s’exprimer seulement en anglais et dans la langue des pays concernés par le match (exemple : le portugais et l’arabe autour du match Brésil-Maroc, NDLR) .

Ainsi, malgré leur maîtrise de la langue de Rosalia, Vinicius et Achraf Hakimi n’ont pas pu utiliser l’espagnol pour s’exprimer à l’issue du choc entre le Brésil et le Maroc (1-1), tout comme Frenkie de Jong après le nul concédé par les Pays-Bas face au Japon (2-2).…

VM pour SOFOOT.com

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