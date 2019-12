La Fifa réclame à Michel Platini le remboursement d'1,84 million d'euros

Sa suspension pour quatre ans a pris fin en octobre dernier, mais les démêlés de Michel Platini avec les instances du football ne sont pas terminés pour autant. La Fifa va en effet saisir la justice suisse pour obtenir le remboursement de deux millions de francs suisses, soit 1,84 million d'euros, versés de façon « indue » par son ancien président, Sepp Blatter, au Français qui était alors vice-président de la fédération.C'est ce fameux versement qui avait valu à Blatter et Platini leur interdiction, respectivement de six et quatre ans, d'exercer toute activité liée au football. La justice suisse avait également ouvert une procédure pénale visant l'ex-président de la Fifa, et dans laquelle Michel Platini avait le statut de témoin assisté, en septembre 2015. LIRE AUSSI > Didier Deschamps est « content » que la suspension de Michel Platini s'achèveSelon une résolution prise par la commission de gouvernance de la Fifa et consultée par l'AFP, l'instance va saisir la justice suisse « pour obtenir le remboursement de l'argent versé de façon illégale par l'ancien président de la Fifa à l'ex-vice président de la Fifa ».Des amendes et des frais de procédure jamais payésCette action en justice est dirigée solidairement contre Sepp Blatter et contre Michel Platini et vise à récupérer la somme de deux millions de francs suisses, « assortie des intérêts », mais également les amendes auxquelles les deux anciens dirigeants ont été condamnés ainsi que les frais de procédure, qu'ils n'ont, selon le document de la Fifa, jamais payés.Depuis l'ouverture de la procédure pénale en Suisse, en septembre 2015, Sepp Blatter affirme n'avoir été entendu « qu'une seule fois » par la justice et n'a depuis lors « plus de nouvelles ». L'ancien président a toujours soutenu que ce paiement avait été « validé » par les commissions compétentes de la Fifa, dont celle des finances. LIRE AUSSI > ...