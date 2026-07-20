La FIFA ouvre une enquête suite au comportement de l'Argentine

La FIFA ouvre une enquête suite au comportement de l'Argentine

À force de prendre le rectangle vert pour un ring de boxe, il finit par y avoir des conséquences. L’Argentine pourrait ainsi laisser encore quelques plumes après avoir déjà vu ses rêves de Coupe du monde s’envoler.

Selon Sky Sports, la FIFA a ouvert une enquête après les incidents survenus lors de la défaite de l’ Albiceleste contre l’Espagne. L’instance va examiner les images de la bagarre générale qui a éclaté au coup de sifflet final, avant de décider d’éventuelles sanctions.…

MJ pour SOFOOT.com