La FIFA ouvre une enquête suite au comportement de l'Argentine
À force de prendre le rectangle vert pour un ring de boxe, il finit par y avoir des conséquences. L’Argentine pourrait ainsi laisser encore quelques plumes après avoir déjà vu ses rêves de Coupe du monde s’envoler.
Selon Sky Sports, la FIFA a ouvert une enquête après les incidents survenus lors de la défaite de l’ Albiceleste contre l’Espagne. L’instance va examiner les images de la bagarre générale qui a éclaté au coup de sifflet final, avant de décider d’éventuelles sanctions.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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