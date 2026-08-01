La FIFA abandonne son projet de privatisation de la Coupe du monde
La lutte paie. Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à ce samedi, Gianni Infantino a entériné son projet de société commerciale FIFA Forward Enterprise et l’ouverture du capital de la Coupe du monde à des investisseurs privés. « Cette proposition n’ira pas de l’avant », confirme noir sur blanc l’homme d’affaire helvético-italo-libanais.
Unir et progresser
Forcément déçu, Infantino s’est défendu en rappelant que « son » projet « avait pour objectif de poser les bases pour renforcer nos associations membres et notre sport à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays où le soutien est le plus nécessaire », mais aussi que la démarche « ne se ferait qu’avec l’appui d’une majorité des associations membres de la FIFA, et au terme d’un processus de consultation les impliquant ainsi que le Conseil de la FIFA, les confédérations et l’ensemble des parties prenantes. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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