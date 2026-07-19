La FIFA a engrangé des recettes historiques avec le Mondial 2026

En même temps, quand on propose des places de match à 188 000 dollars, c’est facile. Selon les informations du Guardian , Gianni Infantino a annoncé ce samedi aux associations membres de la FIFA que la Coupe du monde avait généré 15 milliards de dollars de recettes… contre 11 milliards estimés avant la compétition.

Un tournant

Pour le quotidien britannique, cette grosse rentrée de pépettes supplémentaires s’explique par le système du marché de revente de billets , sur lequel la FIFA prélève deux commissions de 15%, l’une à l’acheteur, l’autre au vendeur. Une aubaine pour les membres de la FIFA qui verront logiquement leurs subventions augmenter et pour Gianni Infantino qui réalise une jolie opération séduction en vue de sa réélection. …

JD pour SOFOOT.com