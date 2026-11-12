La fierté de Senny Mayulu après sa convocation surprise

Zizou a encore surpris son monde. Le forfait d’Aurélien Tchouaméni pour la fenêtre internationale, combiné à celui de Kylian Mbappé pour la rencontre de ce jeudi soir face à l’Italie à San Siro, a poussé le sélectionneur des Bleus à se creuser les méninges pour trouver un remplaçant . Fort de sa polyvalence, et certainement grâce à sa présence dans le groupe Espoirs , Senny Mayulu a pu découvrir Clairefontaine dans la peau d’un membre de l’équipe A .

Une vraie montée en puissance au PSG

À l’image d’un enfant à Walt Disney, Mayulu n’a ainsi pas caché son excitation au micro de la FFF : « C’est une fierté en tant que jeune joueur d’être appelé par les A de l’équipe de France, pour le pays dans lequel j’ai grandi. J’étais avec les Espoirs dans le bâtiment d’à côté et le coach m’a prévenu que je devais monter avec les A. Maintenant, je dois montrer pourquoi je suis là » , a conclu Mayulu, émerveillé.…

MB pour SOFOOT.com