La fichée S qui espionnait les policiers relaxée

C'est une décision qui risque de susciter l'incompréhension au sein de la police. Une étudiante dans le secteur paramédical, fichée S pour espionnage de policiers, a été interpellée samedi lors de la manifestation anniversaire des Gilets jaunes et jugée en comparution immédiate dans une salle d'audience bondée et survoltée. Elle a été relaxée ? seule l'accusation de rébellion a été jugée hier après-midi au TGI de Paris.Lors de son interpellation samedi après-midi, elle se serait jetée au sol et aurait tout fait pour entraver sa conduite vers le commissariat du 11e arrondissement. Peu d'éléments sont venus étayer la version policière. L'avocate de la fichée S de 21 ans, qui comparaissait détenue, avait critiqué les réquisitions qualifiées de « disproportionnées » du parquet : dix mois de prison dont quatre mois ferme assorti d'un maintien en détention. La jeune femme était jugée sous le coup d'un sursis pour une précédente condamnation datant de mai 2019. À son actif, la diffusion d'une « vidéo sur la fabrication d'un engin destiné à attenter à l'intégrité physique », selon le magistrat qui a énuméré à l'audience les six sanctions pénales figurant dans son casier judiciaire pour seize « rôles » au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont six dégradations de biens, trois participations à un attroupement armé et deux outrages.En fait, la volonté du procureur de la voir prolonger son séjour...