La FFF va former des entraîneurs en… Arabie saoudite

« Faire rayonner la France à l’international. »

Comme révélé par RMC Sport, la FFF et la Fédération saoudienne de football (SAFF) vont devenir partenaires. En effet, un accord d’une durée de 3 ans a discrètement été signé ce mardi entre les deux parties, afin que la 3F puisse « exporter son savoir-faire » chez les Saoud. Concrètement, la Fédération française va former des entraîneurs en Arabie saoudite via sa DTN et accompagner la création d’un « Centre de recherche du football ». Préparateurs physiques, entraîneurs des gardiens, entraîneurs pro, tout devrait y passer.…

AL pour SOFOOT.com