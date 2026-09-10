La FFF va bien lâcher Gianni Infantino

Jour de gloire ! Comme attendu ces derniers jours, la FFF va bien retourner sa veste au sujet de Gianni Infantino et de la FIFA. Alors que le comité exécutif de la fédération s’est réuni ce jeudi matin pour clarifier la position du football français au sujet de l’actuel président de l’instance, Le Monde annonce qu’une source proche du dossier a confirmé que la FFF n’était, désormais, plus au soutien de Gianni Infantino. Une annonce qui constitue un tournant, alors que la troizef s’était jusque-là portée au soutien de l’Italo-Suisse.

Reste désormais à savoir qui pourra rivaliser le 18 mars prochain contre l’ancien chauve des tirages au sort, pour les prochaines élections de la présidence de la FIFA. Aucun autre candidat n’est encore annoncé.…

ABS pour SOFOOT.com