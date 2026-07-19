La FFF salue Deschamps et son «engagement exceptionnel»

Deschamps, fertile. Après 187 matchs (selon Opta et Chronique Bleus), et une dernière nuit de folie contre l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde (4-6), DD s’en va. Didier Deschamps avait pris les rênes de l’équipe de France en 2021. Pour clore ce beau chapitre, la Fédération française de football y est allée de son joli hommage au sélectionneur. Sur son compte X, la troizef a tenu à saluer et remercier DD.

« L’équipe de France a retrouvé crédibilité, respect et amour »

« En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de siècle d’un engagement exceptionnel au service des Bleus et du football français , peut-on y lire. Il est des parcours qui marquent durablement l’histoire d’une institution et d’un pays. Didier Deschamps a incarné l’exigence, la rigueur, le sens du collectif et l’amour du maillot bleu . Sous son autorité, pendant quatorze ans, l’Équipe de France a retrouvé crédibilité, respect et amour en demeurant au plus haut niveau mondial, remportant la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et atteignant plusieurs finales majeures, tout en conservant une régularité hors-normes. » …

UL pour SOFOOT.com