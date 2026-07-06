La FFF porte plainte contre la sénatrice paraguayenne

La FFF tape du poing sur la table. Après les insultes racistes dont a été victime Kylian Mbappé à l’issue du match contre le Paraguay, l’instance a publié un communiqué, ce lundi soir, pour annoncer attaquer la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla en justice. « Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire » , a-t-elle écrit.

Une attaque à la France entière

Soutenant le capitaine de l’équipe de France, ses coéquipiers et toutes les victimes de racisme, la Fédé a fustigé des propos « totalement abjects et inacceptables » . De son côté, Mbappé avait également répondu à l’élue paraguayenne, évoquant « une femme méprisable et indigne de sa fonction » .…

EL pour SOFOOT.com