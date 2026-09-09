La FFF devrait lâcher Infantino

ll était temps. La FFF devrait retirer son soutien à une nouvelle candidature de Gianni Infantino à la président de la FIFA . C’est ce qu’annonce ce mercredi matin L’Équipe . La décision sera d’abord discutée lors d’un comité exécutif qui se tiendra jeudi au siège de la Fédé. À moins d’un grand retournement de situation, l’annonce de l’abandon du soutien devrait se faire jeudi après-midi.

Des élections en mars

Ce retrait survient après le projet avorté de Infantino de vouloir ouvrir les compétitions de la FIFA dont la Coupe du monde à des investisseurs privés. D’autres pays européens se sont déjà exprimés sur la possibilité de faire barrage un nouveau mandat de Infantino. L’Écosse, l’Italie, la Suède, le pays de Galles, le Danemark, l’Angleterre et ce mardi la Belgique l’ont ainsi déjà lâché. L’élection du nouveau président de la FIFA sera faite le 18 mars prochain au Maroc. Mais il manque encore un candidat officiel pour défaire Infantino.…

LP pour SOFOOT.com