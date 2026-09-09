 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FFF devrait lâcher Infantino
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 12:45
Ajouter Boursorama à vos sources

La FFF devrait lâcher Infantino

La FFF devrait lâcher Infantino

ll était temps. La FFF devrait retirer son soutien à une nouvelle candidature de Gianni Infantino à la président de la FIFA . C’est ce qu’annonce ce mercredi matin L’Équipe . La décision sera d’abord discutée lors d’un comité exécutif qui se tiendra jeudi au siège de la Fédé. À moins d’un grand retournement de situation, l’annonce de l’abandon du soutien devrait se faire jeudi après-midi.

Des élections en mars

Ce retrait survient après le projet avorté de Infantino de vouloir ouvrir les compétitions de la FIFA dont la Coupe du monde à des investisseurs privés. D’autres pays européens se sont déjà exprimés sur la possibilité de faire barrage un nouveau mandat de Infantino. L’Écosse, l’Italie, la Suède, le pays de Galles, le Danemark, l’Angleterre et ce mardi la Belgique l’ont ainsi déjà lâché. L’élection du nouveau président de la FIFA sera faite le 18 mars prochain au Maroc. Mais il manque encore un candidat officiel pour défaire Infantino.…

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Safonov est amoureux de la langue française et de Paris
    Safonov est amoureux de la langue française et de Paris
    information fournie par So Foot 09.09.2026 13:01 

    Cocorico. Au cours d’un long entretien accordé au Parisien, le portier du PSG Matveï Safonov est revenu, en français, sur son amour pour la langue de Molière : « J’habite ici depuis deux ans et, pour moi, prendre des cours de français est une marque de respect. ... Lire la suite

  • Les autorités craignent des débordements autour de PSG-Slovan Bratislava
    Les autorités craignent des débordements autour de PSG-Slovan Bratislava
    information fournie par So Foot 09.09.2026 12:48 

    Habitués à voir Khvicha Kvaratskhelia et Dembélé mettre le danger sur le rectangle vert, les supporters parisiens présents au Parc des Princes ce mercredi soir devront être attentifs à certains supporters visiteurs. Pour cette entrée en matière en Ligue des champions ... Lire la suite

  • Yaya Touré salue le « renouveau » du football européen
    Yaya Touré salue le « renouveau » du football européen
    information fournie par So Foot 09.09.2026 12:34 

    Un avant-gardiste au Parc des Princes. Intronisé sur le banc du Slovan Bratislava en juin dernier, Yaya Touré semble s’épanouir dans les Petites Carpates . L’ancien milieu de terrain de Manchester City a qualifié le club de la capitale slovaque pour la Ligue des ... Lire la suite

  • « La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses
    « La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses
    information fournie par So Foot 09.09.2026 11:54 

    Un bel ascenseur émotionnel. Ethan Mbappé se souviendra de son premier match de Ligue des champions, perdue contre le Real Betis (2-3). Passeur sur le premier but en début de rencontre pour la recrue estivale Ayase Ueda, le jeune offensif a ensuite dégoupillé. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank