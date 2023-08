« La FFF a tué le CS Sedan Ardennes »

Malgré un avis de conciliation favorable émis par le CNOSF, la Fédération française de football a refusé jeudi d’examiner le dossier de reprise porté par Guy Cotret et d’autres investisseurs, afin que le CS Sedan Ardennes reste en National. Le club évoluera donc en Régional 1, mais l’affaire se poursuivra sans doute devant la justice.

Une simple lettre, et basta, affaire suivante. Le jeudi 17 août, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (FFF) a adressé au banquier d’affaires rémois Guy Cotret un courrier pour lui signifier que le dossier de reprise qu’il portait avec plusieurs associés ne sera pas réétudié par la DNCG. Le CS Sedan Ardennes, qui avait terminé à la 7 e place du championnat de National 2022-2023, s’était vu signifier par la DNCG le 4 juillet dernier qu’il ne pouvait pas prendre part à un championnat national en raison d’une dette de 3 millions d’euros. Un peu plus tard, lors de son second passage, l’ancien président Marc Dubois n’avait pas plus convaincu le gendarme financier, en évoquant même le dépôt de bilan. Guy Cotret, l’ancien président du Paris FC, d’Auxerre et Niort, avec d’autres investisseurs, avait racheté le club à Dubois et monté un dossier de reprise, afin que le CSSA reste en National.

L’appel aux secousses

Depuis la missive de Philippe Diallo, l’ancien président du Crédit foncier de France ne décolère pas. « Cette décision est totalement aberrante. C’est scandaleux. Diallo envoie cette lettre sans rien justifier. Nous avions pourtant obtenu par le CNOSF une mesure de conciliation. Notre dossier était très solide, avec des collectivités et des sponsors qui nous suivaient, avec l’argent récolté par les supporters (plus de 100 000 euros). On tablait sur un budget d’au moins de 3,2 millions d’euros. Les fonds avaient été déposés sur un compte CARPA, bloqué chez un avocat. La FFF a accepté de réétudier les dossiers de Sochaux et de Nancy – qui avait été relégué sportivement en National 2 –, mais pas le nôtre ? C’est une véritable honte, mais je peux vous garantir que nous n’allons pas en rester là. » Le Conseil d’État avait été saisi dès le 9 août, et sa décision pourrait être rendue au mois de septembre. L’affaire pourrait également être portée devant les tribunaux.…

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com