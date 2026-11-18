La fermeture du BHV Marais "prolongée" pour des "travaux" de mise en "conformité"

La façade du BHV Marais à Paris le 5 octobre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

La direction du BHV Marais, grand magasin parisien en redressement judiciaire, a annoncé mercredi "prolonger" la fermeture décidée la semaine dernière pour une question d'assurance, invoquant cette fois des "travaux" de mise en "conformité".

"Notre objectif demeure de rouvrir le plus rapidement pour être présents dès les fêtes, et le mois de janvier", a assuré le président de l'enseigne, Karl-Stéphane Cottendin, dans un message aux salariés consulté par l'AFP.

Dans un précédent message interne vendredi, le dirigeant disait viser une "réouverture mardi ou mercredi".

"Le sujet d'assurance qui avait nécessité la fermeture" brutale du magasin le 9 novembre "a été réglé" et "le BHV est désormais pleinement assuré pour exploiter", a-t-il affirmé mercredi.

Mais "les discussions en cours avec le bailleur", le fonds canadien Brookfield, "soutenues par les administrateurs judiciaires" nommés dans le cadre de la procédure de redressement décidée début novembre par le tribunal des activités économiques de Paris, "ont permis d'avancer sur le déclenchement des travaux de conformité du bâtiment", selon lui.

Ces travaux, qui "vont être lancés dès à présent", concernent "des dispositifs de sécurité incendie indispensables à l'accueil du public dans des conditions de sécurité optimales, et requièrent de prolonger la fermeture", a-t-il ajouté.

Le BHV Parly 2, situé dans le centre commercial du même nom dans les Yvelines (Ile-de-France), fait quant à lui "l'objet d'un examen à part, et une réouverture indépendamment" de celle de son grand frère parisien "sera envisagée si les conditions le permettent", selon M. Cottendin.

D'ici là, les 660 salariés du groupe "continuent d'être payés".

Déserté par les marques en raison de nombreux impayés et d'un partenariat controversé avec le géant de la mode asiatique Shein, le BHV avait été cédé à perte en juin à certains de ses dirigeants par l'entrepreneur Frédéric Merlin, qui l'avait racheté aux Galeries Lafayette en 2023.

Cet été, la direction a annoncé un plan de relance mais s'est heurtée à un manque de trésorerie, lié selon elle à un différend avec Brookfield, propriétaire des murs depuis janvier, qui conteste fermement.

Fin octobre, elle a admis que l'enseigne était en cessation de paiement, ce qu'elle niait encore récemment.