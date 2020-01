La ferme associative bio du Val-de-Reuil multiplie les projets

Au Val-de-Reuil, coincé entre les rives de l'Eure, la gare et le futur écoquartier des Noés, les cinq hectares des Jardins de Neustrie, issus d'un ancien chantier d'insertion, ont été repris en avril 2018 par l'association Ysos affiliée au groupe d'entreprenariat social SOS. Depuis, grâce au travail du directeur des filiales Romain Carvalho, du chef des cultures Arnaud Chappedelaine et du maraîcher Thibault Segura, ce sont plus d'une cinquantaine de légumes de saison et adaptés qui poussent sur cette terre dévolue à la permaculture, l'agroécologie et l'agroforesterie.« Nous privilégions au maximum la nature en n'apportant que du paillage, des feuilles et des tontes de pelouse afin de fertiliser le sol. Nous limitons au maximum l'action humaine et restreignons l'usage du tracteur » explique Romain Carvalho. Une exploitation expérimentale, de pleine terre ou sous les huit serres, qui n'en finit pas de trouver son public.Des réseaux de distribution multipliésSous la marque commerciale « La Ferme des 2 Rives », l'association a multiplié les réseaux de distribution : des marchands spécialisés comme Biocoop aux grossistes comme Alternoo en passant par la conciergerie La Minut'rit, depuis avril 2019, et la nouvelle boutique bio Rolivalois Val2Bio mais, surtout, le premier et plus gros client, l'enseigne du groupe LVMH, la « Grande Épicerie de Paris ».Pas encore à l'équilibre « que nous espérons sous trois ans », mais au-dessus des objectifs fixés, le trio envisage déjà le futur avec « l'exploitation plus large de notre terrain, les premières cueillettes de nos 250 arbres fruitiers plantés voici un an, l'embauche de salariés pour augmenter le rendement et aussi le développement des partenariats avec des associations d'insertion auprès des personnes en situation de handicap ou l'accompagnement de migrants ».L'équipe mise aussi sur deux nouveaux canaux de distribution : la vente directe sur ...